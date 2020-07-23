Dolar endeksi 4 ayın en düşük seviyesine çekildi

Doların önemli paralar karşısındaki gücünü ölçen gösterge, Washington ile Pekin arasındaki anlaşmazlığın derinleşmesiyle birlikte Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin Houston'daki Çin konsolosluğunu kapanmaya zorlamasıyla dolara yönelik yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Teksas'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları rekora tırmandı; California, New York'u geride bırakarak en fazla vakaya sahip ABD eyaleti oldu.

Japonya'da tatil nedeniyle piyasa bugün kapalı. Norveç Kronu dolar karşısında düştü. Diğer G – 10 paraları bant içinde seyretti. ABD'de açıklanacak işsizlik başvurusu rakamları piyasaları etkileyebilir.

"JEOPOLİTİK GERGİNLİK VE ABD'DE KÖTÜLEŞEN VİRÜS VAKALARI DOLARI BASKILIYOR"

Mizuho Bank Ltd. ekonomi ve strateji biriminin yöneticisi Vishnu Varathan, "Jeopolitik gerginlik ve ABD'de kötüleşen virüs vakaları Fed'in teşvik politikasında gaza daha sert basacağına ilişkin beklentileri artırıyor. Bu dolar üzerinde baskı oluşturuyor." dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) TSİ 08:50'de yüzde 0.17 düşüşle kayıplarını beşinci güne taşıdı. Dolar/Norveç Kronu paritesi yüzde 0.7 yükselişle 9.1638'den işlem gördü. Avustralya Doları/ABD Doları paritesi 0.7141'de fazla değişmedi.

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