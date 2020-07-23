Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/07/2020

23 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka 30 milyar TL tutara kadar, yurtiçinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç tavanı onayı için SPK'ya başvuruda bulunulduğunu duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Sınırlı Pozitif): 29.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR, Sınırlı Pozitif) tarafından duyurulan özel durum açıklamasına istinaden, İskenderun Demir Çelik tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na karşı Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/125E. sayılı dosyasına kayden rücuan alacak istemiyle açılan dava, mahkemenin 30.06.2016 tarih ve 2016/340K. sayılı kararı ile 52,9mn TL alacağın avans faizi ile birlikte tahsili şeklinde neticelenmiştir. Mahkeme kararına karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu temyiz ve karar düzeltme başvuruları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararları ile reddedilerek, mahkeme kararı İskenderun Demir Çelik lehine kesinleşmiştir. Bu kapsamda daha önceki dönemlerde finansal tablolarda şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan toplam 84,1mn TL alacağın 52,9mn TL anapara ve faizi dahil olmak üzere 111,8mn TL tutarındaki kısmı 21.07.2020 tarihinde İskenderun Demir Çelik tarafından tahsil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Karsan (KARSN, Nötr): Şirket ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde, IIA 2020 yılı içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirket'e 48,5mn EUR tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin 12,6mn EUR'luk kısmı teslim edilmiştir. Geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2020 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İstanbul - Başakşehir, Başakşehir 2. Kısım, "İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etap" kapsamında, toplam 148 adet Konut kullanımlı Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 20.07.2020 tarihinde alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMAS.E, EUHOL.E, MAKTK.E ve SILVR.E paylarında 23/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Ayrıca Avrupa'nın en kalabalık 7. Şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de de yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası Budva'da ise bünyesinde lüks rezidans, otel ve casino içeren projesini hayata geçirmek üzere gerekli ön anlaşmaları imzalamıştır. Söz konusu proje ile Net Holding Avrupa'da 2. otelini 2021 yılında hayata geçirecek ve ilk kez lüks rezidans işletmeciliğinde faaliyet gösterecek ve Montenegro'da 3. casinosunu devreye alacaktır.
Ziraat Yatırım
Havacılık: Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının resmen hangi tarihte başlayacağı Rusya hükümeti tarafından açıklanmamasına rağmen, bu tarihin 1 Ağustos olacağı kesinlik kazandı. Rus havayolu şirketi Aeroflot, yeni aydan itibaren günde Moskova'dan Türkiye'ye iki, St.Petersburg'tan bir sefer gerçekleştirecek. Dört aylık karantina sürecinden sonra başlayacak Türkiye uçuşlarında bilet ücreti ciddi zam görmeden tek yön 14 bin ruble (yaklaşık 1.350 TL) olacak. Kaynak: Hürriyet
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Ayrıca Avrupa'nın en kalabalık 7. Şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de de yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası Budva'da ise bünyesinde lüks rezidans, otel ve casino içeren projesini hayata geçirmek üzere gerekli ön anlaşmaları imzalamıştır. Söz konusu proje ile Net Holding Avrupa'da 2. otelini 2021 yılında hayata geçirecek ve ilk kez lüks rezidans işletmeciliğinde faaliyet gösterecek ve Montenegro'da 3. casinosunu devreye alacaktır.
Ziraat Yatırım
TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Negatif): Şirketin Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Söz konusu dönemde çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım