JP Morgan: TCMB büyüme görünümü ve dezenflasyon konusunda hala iyimser

TCMB'nin piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 8,25 seviyesinde tuttuğuna işaret eden JP Morgan, Banka'nın yine kendi beklentilerinde olduğu gibi faiz açıklamasının tonunda öncekine göre sadece ılımlı şekilde daha ihtiyatlı bir dil kullanmakla yetindiğine dikkat çekti.

"TCMB HALA BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ, DEZENFLASYON VE DIŞ DENGELER KONUSUNDA HALA İYİMSER"

"Bu karar ve açıklama, TCMB'nin dezenflasyon hikayesi konusunda daha az rahat hale geldiğini ve daha fazla gevşetmenin şu anda muhtemel görünmediğini teyit ediyor" değerlendirmesini yapan JP Morgan, "Diğer taraftan, TCMB hala büyüme görünümü, dezenflasyon ve dış dengeler konusunda hala iyimser" tespitinde de bulundu. Ancak TCMB'nin fiyat istikrarına yönelik risklerin altını çizmeyerek ve yeterince ihtiyatlı ifadeler kullanmayarak bir fırsatı kaçırıyor olabileceğini savunan JP Morgan, "Kullanılan dilde küçük değişikliklerin kredibilitenin anlamlı şekilde yeniden tesis edilmesi için yeterli olacağından kuşkuluyuz" ifadelerini kullandı.

TCMB'nin reaktif olmaya devam edeceğini ve yıl sonuna faizleri değiştirmeyeceğini öngördüklerini belirten JP Morgan, TCMB'nin bir sonraki adımının faiz artırımı yönünde olacağına vurguladı. Faiz artırımını 20201'in ilk yarısında beklediklerini de ifade eden JP Morgan, ancak talepte beklenenden keskin toparlanma veya kredibilite erezyonunun fiyat istikrarı ve finansal istikrar için riskleri artırması halinde faiz artırımının daha erken olabileceğini de savundu.