ABD ekonomisine ilişkin toparlanma endişeleriyle dolar endeksi geriledi

Dolar, ABD işsizlik maaşı başvurularındaki sürpriz artışın dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın yerinde saydığı şeklindeki endişeleri güçlendirmesiyle çoğu önemli piyasa parası karşısında geriledi.

Çin ile ABD arasındaki gerginlik de Döviz hareketlerinde etkili oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Asya ülkesini eleştirdi. Bir gün önce Washington, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasını istemişti.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DOLARLARINA YÖNELİK TALEP ARTTI

Traderlara göre dolar/yen paritesi zararı durdur emirlerinin çalışmasıyla düştü. Ayrıca dolara gelen sepet satışı hem makro hem de reel para fonlarının Avustralya ve Yeni Zelanda dolarlarına yönelik talebini artırdı.

Malayan Banking Bhd. döviz stratejisti Fiona Lim, "Dolar, koronavirüs ile süregelen mücadeleden dolayı işsizlik maaşı başvurularındaki artışın etkisiyle düştü. Bu, pandemiyi kontrol altına almış gibi görünen ve yakın zamanda uzlaşılan teşvik anlaşmasından faydalanabilecek Avrupa'nın durumunun tersi." dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.3 düştü. Gösterge endeks geçen yılın Ocak ayından bu yana en uzun serisi olan dördüncü haftalık kaybına hazırlanıyor. Dolar/yen paritesi yüzde 0.3 düşüşle 106.54 seviyesinden işlem görerek 5 günlük kaybını yüzde 0.4'e taşıdı.

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