ABD'de borsada büyük kayıp

ABD'de korona virüs vakalarındaki artışlar devam ederken, ülkede işsizlik başvurularının beklenenin üstünde seyretmesi borsada büyük kayıplara neden oldu. Uzmanlar, artan korona virüs vakaları ile ekonominin nasıl ilerleyeceğinden endişe ediyor.



ABD'de Covid-19 vakaları hisse senetlerinde düşüşe neden oldu. Ülkede korona virüs vakalarındaki artış devam ederken, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda en geniş gösterge olan Dow Jones Endeksi ortalaması yüzde 1,3 ve 353,51 puan düşüşle 26,652 seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin en büyük hisse senedi endeksi S&P 500 endeksi ise 3.236 puan ile yüzde 1.2 artış gösterdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, 23 Haziran'dan bu yana en kötü gününü yaşadı ve işlem gününü 10.461 puandan yüzde 2.3 düşüş ile kapattı. Büyük teknoloji devlerinin hisselerinin düştüğü ülkede Microsoft yüzde 4.4 kaybetti. Apple 4.6 ve Amazon 3.7 oranında düşüş kaydetti. Facebook hisselerinin yüzde 3 oranında düşüş gösterdiği görüldü.



ABD'DE 16.2 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞI ALIYOR



ABD Çalışma Bakanlığı, 18 haftalık salgın döneminde toplam 53 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını, 16.2 milyon kişinin ise işsizlik maaşı aldığını açıkladı. Son bir haftada 1.4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu ve bu rakamın tahmin edilenden 100 bin kişi, Büyük Buhran dönemine göre ise 665 bin kişi daha fazla olduğunu belirtildi.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/07/2020