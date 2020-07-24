Altın 1,890 doları gördü

Altın fiyatları 1,890.67 dolar ile 1,890 dolar sınırını aştıktan sonra bu düzeylerde hareket ederken, ABD'de artan stoklar ve düşük talep baskısı altındaki Brent petrol 44 doların altına geriledi.



Dünya Altın Konseyi'nin bu ayın başlarında yayınladığı raporda altın bazlı Borsa Yatırım Fonları'ndaki (Exchange-traded Fund - ETF) yılın ilk yarısındaki artışa dikkat çekildi ve yalnızca Haziran'da 103 tonluk bir altın giriş olduğu vurgulandı. Analistlere göre, altındaki fiziki talebin yanında enflasyona karşı hedge talebinin de artmasıyla, sarı maden yeni zirveye doğru yükseliyor. Altında, zirve 1,921 dolar ile 6 Eylül 2011'de görüldü.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 43.63 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 40.96 dolar,

- altın yüzde 0.05 artışla 1,888.03 dolar,

- gümüş yüzde 0.25 düşüşle 22.53 dolar,

- bakır yüzde 0.45 artışla 6,506.00 dolar,

- platin yüzde 1.32 düşüşle 908.60 dolar,

- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,145.63 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 685 liraya, Cumhuriyet altını da 2,724 liraya yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.

ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.

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