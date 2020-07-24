Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşabilecek mi? Uzman isim A Para'da değerlendirdi

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, A Para'da Borsa İstanbul'u mercek altına alarak kritik analizler yaptı.

Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı?

Borsa İstanbul'da sıkışma hareketlerinin görüldüğünü belirten Doğan, "Bu hafta 120.500, geçen hafta 120.200 seviyesini test etmiştik. Bu bölge artık önemli bir direnç oldu. Burası geçilmeden artık yukarı yönlü hareketlerin devamı konusunda temkinli olmak gerekir" dedi.

ENDEKSTE 120.500 ÖNEMLİ DİRENÇ OLDU

Uzman isim, 120.500 seviyesinin geçilmesi durumunda ise Borsa İstanbul'un 22 Ocak 2020 tarihinde gördüğü 124.536 seviyesinin ve daha üst seviyelerin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Aşağıda da önemli destekler olduğunu bildiren Doğan, "Ana yükseliş trendi 116.500 seviyesinde bulunuyor. 116.500 seviyesinin yani bu trendin her gün 500 puan yükseldiğini varsayacak olursak, gelecek hafta sonunda bu seviye 118.500-119.000 seviyesine yaklaşmış olacak" dedi.

"TREND YA AŞAĞI KIRILACAK YA YUKARI KIRILACAK"

Bu hafta olmasa da gelecek haftada bu trendin ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü kırılmasını beklediğini ifade eden uzman isim, "Burada bu kırılmayı beklemek bana göre en doğru olanı" dedi.

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