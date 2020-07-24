Borsa İstanbul'da banka hisseleri yükselecek mi? Uzman isim A Para’ya konuştu!

Borsa İstanbul, Mart ayındaki dibin ardından yükseliş trendi içerisine girdi. Yıllardır endekste lokomotiflik görevi üstlenmiş bankacılık sektörü bu yükselişe katkı sağlayamadı.

Borsa İstanbul'da bilançolar gelmeye başlamasıyla analistler banka hisselerini mercek altına almaya başladı. Deniz Yatırım Analisti Sadrettin Bağcı A Para'da Borsa İstanbul'un gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir

"SIFIR ATILMASI ENDEKSİ ETKİLEMEZ"

Endeksten sıfır atılmasının çok bir etkisinin olmayacağını ifade ederek sözlerine başlayan Bağcı, "Endekste bizim görüşümüz pozitif yönde. Ama bu pozitifliğin banka hisseleri üzerinden gelmesini bekliyoruz biraz daha" dedi.

"SANAYİ HİSSELERİNDE KAR REALİZASYONU GÖRÜLEBİLİR"

Sanayi hisselerinin geldiği noktada biraz daha doygunluk olduğunu ifade eden uzman isim, "Burada bir miktar ufak çaplı kar realizasyonu bekleriz. Biraz daha yumuşama eğilimi bekleriz. Ama banka tarafına baktığımızda burada çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kar verimi açısından bankalarda yüzde 27'ye yaklaşan bir verimin olduğunu ifade eden Bağcı, "Bu şuandaki bono ve mevduat faizlerine göre çok ciddi bir marja işaret ediyor. Bu durumda banka hisselerini biraz daha ön plana çıkartabilir" dedi.

"BİLANÇOLARLA BERABER BANKA HİSSELERİ HAREKETLENEBİLİR"

Bankaların ikinci çeyreğinden daha zayıf bir performans beklendiğini ancak son tahminlere göre çeyreksel ve yıllık bazda artışlar görüldüğünü bildirerek "Bu banka hisselerine önümüzdeki dönemde daha pozitif yansımasını öngörüyoruz. Banka bilançolarıyla beraber hisselerinin daha hareketli olabileceği beklentisi içerisindeyiz" dedi.

Borsa İstanbul'da tarihi gün 'Pazartesi': Bütün hazırlıklar tamamlandı!

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/07/2020