Borsa İstanbul'da tarihi gün 'Pazartesi': Bütün hazırlıklar tamamlandı!

"BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi" kapsamında tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamladı. VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak.

Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek.

VİOP'TA BUGÜN AKŞAM SEANSI OLMAYACAK

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal edilecek.

27 Temmuz Pazartesi günü VİOP seansından önce Endeks Vadeli ve Endeks Opsiyon enstrümanlarının derinlik kademelerinde bekleyen emir olmayacak, bu nedenle ilk işlemlerin büyük fiyat sapmaları ile oluşabilme ihtimaline dikkat çekiliyor.

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