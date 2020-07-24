Haberler Haberler Haberleri Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 24 Temmuz 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:12 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:24 ABONE OL
Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Yatırımcılar İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 24 Temmuz 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Yabancı payı en çok azalan hisseler - Günlük

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Yabancı payı en çok artan hisseler - Haftalık

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020

Yabancı payı en çok azalan hisseler - Haftalık

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA