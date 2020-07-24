Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020
Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 24 Temmuz 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.
Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:12Son Güncelleme: 24.7.2020 09:24ABONE OL
Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 24 Temmuz 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.
Yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük
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Yabancı payı en çok azalan hisseler - Haftalık
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Borsada günlük-haftalık yabancı payları 24/07/2020