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: Global , Covid-19 krizindeki sınırlamalardan darbe aldı

bugün yayınladığı yarı yıl raporunda, global  ticaretin Covid-19 krizi sırasında uygulamaya konan yeni ve birikmiş  ithalat sınırlamalarında zarar gördüğünü bildirdi.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:06 Son Güncelleme: 24.7.2020 15:27 ABONE OL
Dünya Ticaret Örgütü: Global ticaret, Covid-19 krizindeki sınırlamalardan darbe aldı

Dünya Ticaret Örgütü bugün yayınladığı yarı yıl raporunda, global ticaretin Covid-19 krizi sırasında uygulamaya konan yeni ve birikmiş ithalat sınırlamalarında zarar gördüğünü bildirdi. DTÖ, maske, ilaç ve tıbbı ekip alanlarındaki ihracat sınırlamalarının ise kaldırıldığına işaret etti.

DTÖ Başkanı Roberto Azevedo raporun sunumunda yaptığı değerlendirmede, "Salgının tüm etkisi henüz ticaret istatistiklerine tam olarak yansıtılmadı. Etkinin çok büyük olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. DTÖ, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2020 ikinci çeyrekte global ticaretin yıllık bazda yüzde 18 azaldığını tahmin ettiklerini belirtmişti.

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Dünya Ticaret Örgütü: Global ticaret, Covid-19 krizindeki sınırlamalardan darbe aldı
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