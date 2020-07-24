Fed bilançosu sadece 6,1 milyar dolar arttı

Fed bilançosu 22 Temmuz haftasında sadece 6,1 milyar dolar artarak 7,01 trilyon dolar oldu. Fed'in reel ekonominin desteklenmesi için oluşturduğu kredi programı Main Street Lending Program'dan verilen kredi miktarı ise aynı haftada 2 milyon dolar artışla 14 milyon dolar oldu.

Fed bilançosunun haftalardır 7 trilyon dolar civarında seyretmeye devam etmesine rağmen TD Securities analistleri Fed bilançosunun büyüklüğünün bu yılın sonunda 9,4 trilyon dolara ve 2021 sonunda 11 trilyon dolara yükseleceğini öngörmeye devam ediyorlar.

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