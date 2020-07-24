Gentiloni: Ödemelerin 2021'in ikinci yarısında başlamasını bekliyorum

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Le Repubblica gazetesine verdiği demeçte, AB liderlerinin onayladıkları AB Toparlanma Fonu'ndan koronavirüs krizinden etkilenen ülkelere ödemelerin 2021 yılının ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ortaya koydu.

Gentiloni demecinde, üye ülkelerin koronavirüs krizinin etkileri ile mücadele için ortaya koyacakların planların onaylanmasının ardından Fon'un yüzde 10'unu kullanabileceklerini de belirtti. Bunun yanı sıra Gentiloni, Avrupa Birliği'nin yapılacak ortak borçlanmanın 2026-2056 dönemindeki geri ödemesine kaynak temini için dijital vergi ve karbon vergisini onaylaması gerektiğini de vurguladı. Gentiloni, AB için yeni gelir kaynaklarının onaylanmaması halinde bu borcun üye ülkelerin kendileri tarafından geri ödenmesinin gerekeceğini de ifade etti.

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