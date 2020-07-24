Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/07/2020

24 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): 2020'nin 2. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %85,6 artışla 406,6mn TL olmuş ve 358mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 azalışla 7.832mn TL olmuştur. Satışların %41'ini oluşturan yurtiçi satışlar %10,9 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %16,6 oranında gerilemiştir. %16,6'lık yurtdışı satışlardaki gerilemenin 26,2 puanı organik daralmadan kaynaklanırken, kur etkisinin 9,5 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,4 oranında düşüş kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,5 düşüşle 2.419mn TL olurken, brüt kar marjı 0,5 puan azalışla %30,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %3,6 düşüşle 1.922mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 215mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'da diğer faaliyetlerden sadece 14mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %7,3 artışla 712,2mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 1,2 puan artışla %9,1'e yükselmiştir. 2Ç2020 FAVÖK'ü ise %2 azalışla 869mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,1 puan azalışla %11,1 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 227mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 17,1mn TL gelir yazılmıştır. Şirket, %100 sahibi olduğu bağlı ortaklıklarından Token Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının tamamını, 312,4mn TL bedel üzerinden ana ortakları Koç Holding A.Ş. ve Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye 30 Nisan 2020 tarihinde satması sonucu şirket yatırım faaliyetlerinde yüksek gelir kaydetmiştir. Bu durum ana ortaklık net dönem karında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kaydedilen yüksek artışta ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise net giderler 2Ç2019'da göre %18,4 artışla 430mn TL olmuştur. Böylece, 117,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 2. çeyreğe göre %85,6 artarak 406,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 2,6 puan artarak %5,2 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek karıyla birlikte yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %49 üzerinde gerçekleşmiş ve 662,4mn TL'ye yükselmiştir.
Şirket 2020 yılı beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre 2020 yılında konsolide cironun %10-15 arasında artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %10,5-11 aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 150-160mn TL arasında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de %30 altı seviyelerdir.
Ziraat Yatırım
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, ödenmiş sermayesini 1.140mn TL'den 2.280mn TL'ye (%100 bedelsiz) çıkarılması hususunda SPK'ya yaptığı başvuru onaylanmıştır. Aselsan hisseleri dün günü %4,1 oranında artışla kapamıştı.
Ziraat Yatırım
Karsan (KARSN, Nötr): Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada 4 - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada ise 4 - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Sınrılı Pozitif) tarafından, Anadolu Cam (ANACM, Sınırlı Pozitif), Denizli Cam Sanayii (DENCM, Sınırlı Pozitif), Paşabahçe Cam, Soda Sanayii (SODA, Sınırlı Pozitif) ve Trakya Cam'ın (TRKCM, Sınırlı Pozitif) tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şişe Cam bünyesinde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine SPK tarafından onay verilmiştir.
Şişe Cam'da gerçekleştirilecek sermaye artırım ve yeni sermaye tutarı birleşme işleminin genel kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecektir.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): İştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Demir- Çelik: WorldSteel verilerine göre global ham çelik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 148,2 milyon ton oldu. Yılın ilk 6 ayında ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 873 milyon 134 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin çelik üretimi ise Haziran ayında yüzde 4,1 artışla 2 milyon 689 bin tondan 2 milyon 799 bin tona çıktı. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 4,1 düşüşle 16,29 milyon ton oldu. Haziran ayında Çin'in ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 91,58 milyon ton olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda ise üretim yüzde 1,4 artışla 499,01 milyon tona ulaştı. Kaynak: Foreks
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve Şirketin 02.06.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. İhale bedeli 11,5mn TL'dir.
Ziraat Yatırım
Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18,1mn TL'den 40mn TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına Şirket bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
Ziraat Yatırım
Demisaş Döküm (DMSAS): Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikada, ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerinde üretime ara verileceği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka'nın hakim pay sahibi olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (TSKB GYO) tarafından, 200mnTL sermaye artırımına karar verilmiş olup, 23.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Banka'nın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan (%89,09) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım