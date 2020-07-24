Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/07/2020

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): 2020'nin 2. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %85,6 artışla 406,6mn TL olmuş ve 358mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 azalışla 7.832mn TL olmuştur. Satışların %41'ini oluşturan yurtiçi satışlar %10,9 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %16,6 oranında gerilemiştir. %16,6'lık yurtdışı satışlardaki gerilemenin 26,2 puanı organik daralmadan kaynaklanırken, kur etkisinin 9,5 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,4 oranında düşüş kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,5 düşüşle 2.419mn TL olurken, brüt kar marjı 0,5 puan azalışla %30,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %3,6 düşüşle 1.922mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 215mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'da diğer faaliyetlerden sadece 14mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %7,3 artışla 712,2mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 1,2 puan artışla %9,1'e yükselmiştir. 2Ç2020 FAVÖK'ü ise %2 azalışla 869mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,1 puan azalışla %11,1 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 227mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 17,1mn TL gelir yazılmıştır. Şirket, %100 sahibi olduğu bağlı ortaklıklarından Token Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının tamamını, 312,4mn TL bedel üzerinden ana ortakları Koç Holding A.Ş. ve Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye 30 Nisan 2020 tarihinde satması sonucu şirket yatırım faaliyetlerinde yüksek gelir kaydetmiştir. Bu durum ana ortaklık net dönem karında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kaydedilen yüksek artışta ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise net giderler 2Ç2019'da göre %18,4 artışla 430mn TL olmuştur. Böylece, 117,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 2. çeyreğe göre %85,6 artarak 406,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 2,6 puan artarak %5,2 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek karıyla birlikte yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %49 üzerinde gerçekleşmiş ve 662,4mn TL'ye yükselmiştir.



Şirket 2020 yılı beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre 2020 yılında konsolide cironun %10-15 arasında artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %10,5-11 aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 150-160mn TL arasında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de %30 altı seviyelerdir.

Ziraat Yatırım