SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarına yeni tarihi zirve mi geliyor? Uzman isimlerden altın fiyatları yorum ve analizleri geldi!

Altın fiyatları hafta boyunca rekora doymadı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları rekora koştu. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. Ons altın 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, gram altın fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemiş oldu.
Bilindiği üzere gram altın fiyatlarında ons altın ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram altın fiyatları, ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yön buluyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI
"ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARININ GELMESİ GEREKİYOR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeleri yorumladı. Memiş, "Hadi 2000 doları gördük. Hadi 2020 doları gördük. Peki bu kadar hızlı yükselişten sonra bu altın fiyatları nereye gidecek? Bu altın fiyatları düzeltme hareketi yapmadan, bu altın fiyatları kar satışları yapmadan ya da bu ülkeler bu altınları satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek. Bana mantıklı gelmiyor" dedi.
Uzman isim Memiş, kredi alarak bile altına girenlerin olduğunu belirterek "Piyasa yatırımcıların kazanacağı bir piyasaysa mutlaka kar satışlarının da gelmesi gerekiyor" dedi.
İŞTE MEMİŞ'İN A PARA'DAKİ KRİTİK ALTIN YORUMLARI:
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları!
"ALTIN HAREKETİNİ DEVAM ETTİRECEKTİR"
Pandemi altında yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2011'deki zirvesi olan 1921 dolar seviyesine çok yaklaştı. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Manukyan, altında vadeli piyasada 2011'de görülen zirvenin zaten aşıldığını bildirerek, "Karşı taraf riskinin olduğunu bir yerde altın hareketini devam ettirecektir" dedi.
İŞTE MANUKYAN'IN ALTIN A PARA'DAKİ ALTIN YORUMLARI:
Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı
"ABD-ÇİN GERİLİMİ İLE ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Altın hafta boyunca her gün yeni bir rekor kırdı. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Bircan, ons altında yükselişlerin devam etmesiyle gram altının da yükselişinin tetiklendiğini ifade ederek, "Teşvik paketlerinin devam edecek olması, salgına dair azalmanın piyasalarda görülmemiş olması, ABD-Çin gerilimi ile ons altında yükseliş devam edebilir" dedi.
İŞTE MANUKYAN'IN ALTIN A PARA'DAKİ ALTIN YORUMLARI:
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?
BOFA: YATIRIMCILAR 22 TEMMUZ HAFTASINDA ALTIN, NAKİT VE FONLARA YÖNELDİLER
Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, varlık yöneticileri 22 Temmuz haftasında en büyük sermaye girişini nakit fonlara yönelttiler. Nakit forlara sermaye girişi 6 Mayıs haftasından bu yana görülen en yüksek seviye olan 40,9 milyar dolara çıktı.
22 Temmuz haftasında yatırım yapılabilir nota sahip tahvil fonlarına 24,5 milyar dolar sermaye girişi olurken, altın fonlarına sermaye girişi ise bugüne kadar görülen ikinci en yüksek seviyede gerçekleşti. Global hisse senedi fonlarından ise 3,8 milyar dolar çıktı.
CITI: ALTIN 2000 DOLARI AŞACAK
Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırması beklenir. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle altının onsunu 2000 doları aşmasını bekliyor.
Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı.