SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

"ABD-ÇİN GERİLİMİ İLE ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"

Altın hafta boyunca her gün yeni bir rekor kırdı. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Bircan, ons altında yükselişlerin devam etmesiyle gram altının da yükselişinin tetiklendiğini ifade ederek, "Teşvik paketlerinin devam edecek olması, salgına dair azalmanın piyasalarda görülmemiş olması, ABD-Çin gerilimi ile ons altında yükseliş devam edebilir" dedi.