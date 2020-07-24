Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

! kritik seviyeyi aştı! fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

haberi… Koronavirüs pandemisindeki vaka artışları ve ABD-Çin gerginliği ile artan piyasa risklerinin etkisiyle güvenli liman etiketine sahip altında tarafında kritik eşik olan 1900 dolar seviyesi aşılarak 1906 dolar test edildi. Gram fiyatı ise ons tarafından aldığı destekle 419,9 lirayı görerek 420 lira sınırından döndü. Altında, tarihi zirve 1921 dolar ile 6 Eylül 2011'de görülmüştü. Gram bilindiği üzere Dolar/TL ve ons altın fiyatlarındaki harekete göre yön buluyor. Dolar kuru yaklaşık bir buçuk aydır dar bantta sıkışık seyrediyor. Bununla beraber fiyatları son dönemde ons altın fiyatlarının etkisiyle yükselişini güçlendirdi. Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracının altın olmasından dolayı altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında sıcaklığını koruyor. Yatırımcılar en çok ‘Altın neden yükseliyor’ , ‘Altın yükselecek mi’, ‘Altın düşecek mi’, ‘Altın yatırımcısı ne yapmalı’ gibi sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri, son gelişmeleri ve uzman yorumları...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:50 Son Güncelleme: 24.7.2020 18:26 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

hafta boyunca rekora doymadı. Haftanın son işlem gününde fiyatları rekora koştu. Altın fiyatları tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. Ons altın 1906 dolar ile tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşırken, fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 419,9 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemiş oldu.

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

Bilindiği üzere gram fiyatlarında altın ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram , ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yön buluyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

  • Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  • Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  • Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  • ABD-Çin artan gerginliğiyle piyasa risklerinin artması güvenli liman etiketli altına talebi artırıyor.
  • Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
  • Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.
SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI!

Pandemi altında yükseliş trendini güçlendirdi. 2011'deki zirvesi olan 1921 dolar seviyesine çok yaklaştı. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Manukyan, altında vadeli piyasada 2011'de görülen zirvenin zaten aşıldığını bildirerek, "Karşı taraf riskinin olduğunu bir yerde altın hareketini devam ettirecektir" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

İŞTE MANUKYAN'IN ALTIN A PARA'DAKİ ALTIN YORUMLARI:

Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

"ABD-ÇİN GERİLİMİ İLE ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"

hafta boyunca her gün yeni bir rekor kırdı. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Bircan, altında yükselişlerin devam etmesiyle gram altının da yükselişinin tetiklendiğini ifade ederek, "Teşvik paketlerinin devam edecek olması, salgına dair azalmanın piyasalarda görülmemiş olması, ABD-Çin gerilimi ile ons altında yükseliş devam edebilir" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

İŞTE MANUKYAN'IN ALTIN A PARA'DAKİ ALTIN YORUMLARI:

Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

BOFA: YATIRIMCILAR 22 TEMMUZ HAFTASINDA ALTIN, NAKİT VE FONLARA YÖNELDİLER

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, varlık yöneticileri 22 Temmuz haftasında en büyük sermaye girişini nakit fonlara yönelttiler. Nakit forlara sermaye girişi 6 Mayıs haftasından bu yana görülen en yüksek seviye olan 40,9 milyar dolara çıktı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?

22 Temmuz haftasında yatırım yapılabilir nota sahip tahvil fonlarına 24,5 milyar dolar sermaye girişi olurken, fonlarına sermaye girişi ise bugüne kadar görülen ikinci en yüksek seviyede gerçekleşti. Global hisse senedi fonlarından ise 3,8 milyar dolar çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı! Altın fiyatlarında yeni tarihi zirve mi geliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA