Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,94 puan artarak 1.202,96 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.203,42 puana kadar yükselerek 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.