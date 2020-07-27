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ECB Başkan Yardımcısı Guindos: bankaları krizin üstesinden gelmek için yeterince güçlüler

Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankalarının koronavirüs krizini üstesinden gelmek için yeterince  güçlü olduklarını ve bankaların 2 yıl içinde tamamen toparlanmalarını beklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:12 Son Güncelleme: 27.7.2020 09:12 ABONE OL
ECB Başkan Yardımcısı Guindos: AB bankaları krizin üstesinden gelmek için yeterince güçlüler

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi bankalarının koronavirüs krizini üstesinden gelmek için yeterince güçlü olduklarını ve bankaların 2 yıl içinde tamamen toparlanmalarını beklediğini söyledi.

El Independiente gazetesine demeç veren Guindos, "Sahip olunan yüksek seviyedeki borç ödeme yeterliliğiyle, Avrupa bankalarının büyük bölümünün GSYH'da yüzde 9 düşüşe dayanabileceklerine ve Covid-19 salgını öncesindeki GSYH seviyesine dönmenin alacağı 2 yılda ayakta kalabileceklerine dair her türlü işaret var" diye konuştu.

Guindos, AB'nin toparlanma fonunun hiçbir üye ülkenin geride bırakılmayacağı yönünde güçlü bir mesaj olduğunu ve Avrupa'da iki hızlı bir toparlanma riskini engellediğini de vurguladı.

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ECB Başkan Yardımcısı Guindos: AB bankaları krizin üstesinden gelmek için yeterince güçlüler
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