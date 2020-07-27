Endekslerden sıfır atılması Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak? Uzman isim A Para'da yorumladı!

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştirdi. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.

Borsa İstanbul'dan tarihi açılış! Endeksten iki sıfır atıldı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirirken endeksten atılan sıfırlara değinerek önemli açıklamalar yaptı.

Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak

"YATIRIMCI TARAFINDA BİR UCUZLUK HİSSİ UYANDIRABİLİR"

Endekslerden sıfır atılmasıyla yeni bir döneme girildiğini ifade eden Erkan, "Daha çok psikolojik ve algı tarafında faydalar görülecek. Yeni seviyeler yatırımcı tarafında bir ucuzluk hisse uyandırabilir" dedi.

Hisselerin fiyatlarında ve piyasa değerlerinde herhangi bir değişimin olmadığını belirten uzman isim, "Endekslerin hesaplanması tarafında sadece iki '0' eksik söyleyeceğiz" dedi.

"BORSA İSTANBUL'DA YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Erkan, "Yabancı yatırımcının algısında ucuzluk hissiyatı oluşursa önümüzdeki dönem Borsa İstanbul açısından pozitif olabilir. Tabi S&P gibi DAX gibi gelişmiş ülkelerin endeksleri değerlendirildiği zaman Borsa İstanbul'da yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yeni dönem içerisinde de yatırımcı tarafında bunun algı ve psikolojik anlamda yansımasını beklememiz doğal bir sonuç" dedi.

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