Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı!

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.

ABD'de bu hafta Senato'da tartışılacak yeni teşvik paketi takip edilirken, Fed'in çarşamba günü sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Dolar ise ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar endeksi 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.945 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişelerinin ağır basması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,17'nin üzerini test etti. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesinin aşılması ile yükselişi ivme kazanan parite, şu dakikalarda 1,17'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları hızlı bir şekilde yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul için tarihi gelişmelerden biri hayata geçecek. Bugün BIST 100 endeksi, güne iki sıfır atılmış olarak başlayacak. Cuma günü yüzde 0,14 değer kazanarak günü 119.201,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin bugünkü baz değeri 1.192,02 puan olacak.

Cuma günü 6,8483'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.195 ve 1.210 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri