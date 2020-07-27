Uzmanlardan flaş borsa açıklamaları: 'Ucuzladı' algısı oluşabilir!

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi devreye alındı.

Analistler, dünya geneline bakıldığında, endekslerin büyük kısmının 1.000 ila 5.000 arasında olduğuna dikkati çekerek, atılan adımın teorik olarak bir anlam ifade etmese de psikolojik etkisinin uzun vadede pozitif anlamda destekleyici olabileceğini söyledi.