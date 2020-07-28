Çin ekonomisi bu yıl tahminlerin üzerinde büyüyecek

Bloomberg News, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini açıkladı. Açıklamada UBS Group AG'nin iç tüketimdeki iyileşme ve güçlü yatırım nedeniyle tahminlerini yükseltmesine de atıfta bulunuldu.

Raporda Çin ekonomisinin bu çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 5,5, 2020'nin son üç ayında yüzde 6 büyüyeceğini açıklayan bankanın Çin ekonomisi uzmanı Wang Tao'nun görüşlerine de atıfta bulunuldu. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre çalışmada, Çin'in ihracatının ikinci çeyrekte şaşırtıcı gücü, ekonomistleri yılın geri kalanında ticaret tahminlerini artırmaya yönelttiğini belirterek, "Bu gelişme, 2020 yılı büyümesi için yapılan yüzde 2,4 tahminini yüzde 2,5'e yükseltmemizi sağladı" denildi.

Emlak sektörünün esneklik göstereceğinin de vurgulandığı raporda, Oxford Economics'in de yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma ile GSYİH tahminlerini yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükselttiğine vurgu yapılıyor. 67 ekonomistin yaptığı bir araştırmaya atıfta bulunan Bloomberg yakın tarihli bir başka raporda, Çin'in ikinci çeyrekte büyümesinin bir yıl öncesine göre yüzde 5,2 olacağını ve haziran ayında üç aylık dönemde yüzde 3,2'lik artıştan daha hızlı olacağı belirtiliyor.

Son dakika haberi: BDDK'dan flaş normalleşme adımları: Esneklik sağlandı!