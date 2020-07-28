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bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

Avrupa Merkez Bankası () euro bölgesindeki bankaların kâr payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:33 ABONE OL
ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.

ECB açıklamasında ayrıca, koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.

ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.

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ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı
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