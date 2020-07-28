Euro/dolar paritesi yükseliyor! Dövizde son durum ne?

Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, dolardan çıkışların artmasıyla, euro/dolar paritesi 1.1785 direncini test etti. Bu gelişmelerle euro iç piyasada 8.11 lirayı görünce, parite etkisiyle dolar da 6.89 liraya kadar yükseldikten sonra, Avrupa Birliği ortak para birimi 8.06 liraya, ABD para birimi de 6.86 liraya döndü.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.31 artışla 1,195.67 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 artıdaydı.



Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini Pazartesi gününden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8454 lira ve en yüksek 6.8939 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- euro en düşük 8.0435 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.06 – 8.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.8130 lira ve en yüksek 8.8826 lirayı gördükten sonra 8.83 – 8.84 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17143 - 1.17744 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17367 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, "alımların etkili olduğu ve 1,200'lü seviyelerin test edildiği" BIST-100 Endeksi'nde kapanışa doğru bir miktar kâr satışları yaşandığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Son haftalarda 1,200 seviyeleri güçlü bir direnç olarak çalışırken, kısa vadede 1,205 seviyesi güçlü bir direnç olarak konumunu korumaktadır.

"1,205 direnci üzerinde kapanışların yaşanması durumunda tarihi zirvelerin bulunduğu 1,245 seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz.

"Salgın kaynaklı endişelere bağlı olarak satış baskısının artış kaydetmesi durumunda ise endekste 1,180 ve ana yükseliş trendinin bulunduğu 1,169 seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır.

"Yeni alım için 1,205 seviyesinin üzerinde kapanışların teyit edilmesi, mevcut pozisyonlarda ise 1,169 puan altında stop loss belirlenmesi yönündeki görüşümüzü koruyoruz."