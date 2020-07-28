Gümüş fiyatları 7 yılın zirvesine tırmandı

Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda altın 1,981.12 dolar ile yeni tarihi zirveye ulaşırken, gümüş de 26.21 dolar ile yedi yılın en yükseğine tırmandı.



Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler.



"Ons altın zirveyi sevdi" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Ons altın tarihi zirveye ulaşmış olsa da korona virüse ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesini bekleriz" denildi ve eklendi:



"Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.



"Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" denildi.



Bu arada, ABD ve Çin arasındaki kriz de, konsoloslukların karşılıklı olarak kapatılmasıyla gelişmeye devam ediyor. ABD'nin, Çin'den Houston, Teksas'taki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedikten sonra, Çin de ABD'den Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istedi.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.05 düşüşle 43.93 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.41 düşüşle 41.50 dolar,

- altın yüzde 0.03 artışla 1,942.55 dolar,

- gümüş yüzde 0.03 düşüşle 24.58 dolar,

- bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,

- platin yüzde 1.18 düşüşle 934.51 dolar,

- paladyum yüzde 1.02 düşüşle 2,290.28 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada ise, gram altın 429 liraya, çeyrek altın 712 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya yükseldi.

İnfo Yatırım'ın analizinde, petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin yakından izlenhdiğine işaret edilerek, "ABD ile Çin arasında konsolosluk kapatma gelişmeleri gerginlikleri oldukça artırıyor" denildi ve eklendi:

"Koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınamadığı şu ortamda bu gerginliklerin yaşanması, küresel ekonomik toparlanmanın istenilen kısa sürede gerçekleşemeyebileceği endişelerini oluşturdu.

"Bu endişeler ise küresel petrol taleplerinde dengenin bozulabileceği beklentilerini artırdı. Bu sebeple yaşanan jeopolitik gelişmeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

"Diğer yandan piyasalar ABD'den gelen ham petrol stokları verisini yakından takip ediyor. Yarın ABD'den gelecek olan ham petrol stokları verisi küresel bazda petrol fiyatları üzerinde volatilitenin artmasına neden olabilir."

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde de, geçen Cuma günü ABD ve Çin arasında artan gerilimin petrol üzerinde baskı yarattığına işaret edilerek, "Açıklanan PMI endeksleri sonucunda ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu sinyallerin petrol fiyatlarına destek olması ile Brent Petrol'ün sınırlı yükselişini sürdürdüğü takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise Petrol'de, dolar endeksindeki zayıflığa rağmen artan koronavirüs vakalarının neden olduğu endişe ve ABD ile Çin arasındaki kötüleşen ilişkilere bağlı aşağı yönlü baskılar devam ederken, gün takip edilen gelişmeler ile birlikte Brent Petrol'ün sınırlı yükselişini sürdürdüğü izlendi" denildi.

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