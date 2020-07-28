Güvenli liman talebiyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi

Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda altın 1,981.12 dolar ile yeni tarihi zirveye ulaşırken, gümüş de 26.21 dolar ile yedi yılın en yükseğine tırmandı.



Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler.



Bu arada, ABD ve Çin arasındaki kriz de, konsoloslukların karşılıklı olarak kapatılmasıyla gelişmeye devam ediyor. ABD'nin, Çin'den Houston, Teksas'taki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedikten sonra, Çin de ABD'den Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istedi.

Gelişmelerle altın yeni zirvenin ardından altın 1,955.33 dolara, gümüş de 25.95 dolara döndü.