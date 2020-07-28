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Piyasaların gözü burada: İleri seviye aşısı testlerine başladılar!

Ekonomistler piyasaların ana gündem maddesinin gelişmeleri olarak sürdürdüğünü belirtirken, gelebilecek bir tedavi veya aşı haberlerinin varlık fiyatlamalarında etkili olacağı yorumları yapıyor. Pfizer Inc. ve BioNTech SE. için geç dönem testlerine başladıklarını ve aşıyı şu ana kadar verilen iddialı tarih olan Ekim ayına kadar incelemeye sunmayı hedeflediklerini söylediler.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:05 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:46 ABONE OL
Piyasaların gözü burada: İleri seviye Covid-19 aşısı testlerine başladılar!

Pfizer Inc. ve BioNTech SE. koronavirüs aşısı içi geç dönem testlerine başladıklarını ve aşıyı şu ana kadar verilen iddialı tarih olan Ekim ayına kadar incelemeye sunmayı hedeflediklerini söylediler.

Bu hamle ile New York merkezli farmasötik devi ve Alman partneri, Pazartesi günü erken saatlerde benzer bir teknoloji kullanarak son aşamaya geldiklerini bildiren Moderna Inc. ile yakın bir pozisyona getirdi.

1,95 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE AŞI TEDARİKİ ANLAŞMASI YAPILDI

Dünya genelinde devletler hala deneysel aşamada olan aşıların tedariklerini sağlamak istiyorlar. Geçtiğimiz hafta Pfizer ve BioNTech ile ABD arasında 1,95 trilyon dolar değerinde aşı tedariki anlaşması yapıldığı bildirilmişti.

Pazartesi günü New York'ta işlem göre Pfizer hisseleri yüzde 3 kadar yükselirken, BioNTech yüzde 5.2 artış kaydetti.

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Piyasaların gözü burada: İleri seviye Covid-19 aşısı testlerine başladılar!
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