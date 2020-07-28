Son dakika haberi: Altın rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"KAR SATIŞLARI GELEBİLİR"

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.



Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.