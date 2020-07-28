Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Altın rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

haberi: rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

haberleri... fiyatlarının soluksuz yükselişini dünyanın gündemine oturdu. Son dönemde rekor üstüne rekor kırarken güvenli liman altında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Ons altın fiyatları dün 2011 yılındaki tarihi zirvesini geride bırakarak 1944 doları test etmişti. Bugün özellikle gece saatlerinde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Altın fiyatları gece saatlerinde ons tarafında 1981 doları görürken da buradan aldığı destekle 437 lirayı gördü. Altın iki tarafta gördüğü zirve seviyelerin ardından sert satış yese de günün ikinci yarısında tekrar yönünü yukarı çevirdi. Bu seviyeler şimdilik hem ons altın hem de gram altın tarafında yeni tarihi zirveler oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri, son dakika gelişmeleri ve yerli yabancı uzman yorumları haberin detayında...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 17:36 Son Güncelleme: 28.7.2020 18:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde ons 1810 dolar seviyesinde bulunuyorken, gram fiyatları ise 399 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Altın fiyatları bu tarihten itibaren yükseliş trendinde bir üst kanala geçerek hızlandı.

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

fiyatlarında hareketlerin özellikle gece olması dikkat çekiyor. Bugün özellikle gece yarısından itibaren yükselerek ons tarafında 1981 doları, gram tarafında 437 lirayı gören saat 05:00'den sonra sert satış yedi.

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

SERT SATIŞIN ARDINDAN YÖN TEKRAR YUKARI DÖNDÜ

Ons sabaha karşı gelen sert satışın ardından gün içi 1907 dolara, gram fiyatları 422 liraya kadar çekildi. Günün ikinci yarısında altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.

Altın fiyatları saat 17:46 itibariyle ons tarafında 1949 dolardan ise 434 liradan işlem gördü.

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"KAR SATIŞLARI GELEBİLİR"

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.

Başta ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

  1. Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  2. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  3. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  4. ABD-Çin artan gerginliğiyle piyasa risklerinin artması güvenli liman etiketli altına talebi artırıyor.
  5. Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
  6. Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.

PEKİ ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak son dönemde yükseliş trendini güçlendiren için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi.

Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi?

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"ALTIN FİYATLARINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da yükselişini güçlendirerek tarihi rekorlar kıran fiyatlarını değerlendirdi. Aydın altın fiyatlarında çok ciddi bir rallinin yaşandığını ifade ederek, "Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir" dedi.

Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"HER GERİ ÇEKİLME BİR ALIM FIRSATI VERİYOR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Özer, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdüreceğini bildirerek, "Altında her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor yön yukarı" dedi.

A Para'da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

ASIL SORU 2 BİN DOLAR SONRASI YÜKSELİŞ NE KADAR DEVAM EDEBİLİR?

Commonwealth Bank of Australia'nın Madencilik ve Enerji Emtia Araştırmaları Direktörü Vivek Dhar, cari ivmenin sürmesiyle birlikte spot fiyatının birkaç ay içinde 2 bin dolar/ons seviyesini geçeceğini düşündüklerini söyledi.

Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"Burada asıl soru, rallinin 2 bin dolar sonrasında ne kadar devam edeceği" diye konuşan Dhar, ABD'nin faizleri sıfırın altına indirmesine yol açacak bir durum ortaya çıkması halinde fiyatının 2500 dolar/ons gibi seviyeleri görebileceğini düşündüğünü vurguladı. Uluslararası piyasalarda spot altın sabah saatlerinde 1.944 dolar/ons seviyesinin test edilmesi sonrasında şu sıralarda 1939,02 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA