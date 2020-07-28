Son dakika haberi: Altın rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde ons altın fiyatları 1810 dolar seviyesinde bulunuyorken, gram altın fiyatları ise 399 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Altın fiyatları bu tarihten itibaren yükseliş trendinde bir üst kanala geçerek hızlandı.
Altın fiyatlarında hareketlerin özellikle gece olması dikkat çekiyor. Bugün özellikle gece yarısından itibaren yükselerek ons tarafında 1981 doları, gram tarafında 437 lirayı gören altın fiyatları saat 05:00'den sonra sert satış yedi.
SERT SATIŞIN ARDINDAN YÖN TEKRAR YUKARI DÖNDÜ
Ons altın fiyatları sabaha karşı gelen sert satışın ardından gün içi 1907 dolara, gram altın fiyatları 422 liraya kadar çekildi. Günün ikinci yarısında altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.
Altın fiyatları saat 17:46 itibariyle ons tarafında 1949 dolardan gram altın ise 434 liradan işlem gördü.
"KAR SATIŞLARI GELEBİLİR"
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
PEKİ ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi.
Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi?
"ALTIN FİYATLARINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"
Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da yükselişini güçlendirerek tarihi rekorlar kıran altın fiyatlarını değerlendirdi. Aydın altın fiyatlarında çok ciddi bir rallinin yaşandığını ifade ederek, "Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir" dedi.
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir
"HER GERİ ÇEKİLME BİR ALIM FIRSATI VERİYOR"
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Özer, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdüreceğini bildirerek, "Altında her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor yön yukarı" dedi.
A Para'da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor
ASIL SORU 2 BİN DOLAR SONRASI YÜKSELİŞ NE KADAR DEVAM EDEBİLİR?
Commonwealth Bank of Australia'nın Madencilik ve Enerji Emtia Araştırmaları Direktörü Vivek Dhar, cari ivmenin sürmesiyle birlikte spot altın fiyatının birkaç ay içinde 2 bin dolar/ons seviyesini geçeceğini düşündüklerini söyledi.
"Burada asıl soru, rallinin 2 bin dolar sonrasında ne kadar devam edeceği" diye konuşan Dhar, ABD'nin faizleri sıfırın altına indirmesine yol açacak bir durum ortaya çıkması halinde altın fiyatının 2500 dolar/ons gibi seviyeleri görebileceğini düşündüğünü vurguladı. Uluslararası piyasalarda spot altın sabah saatlerinde 1.944 dolar/ons seviyesinin test edilmesi sonrasında şu sıralarda 1939,02 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.