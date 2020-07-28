Son dakika haberi: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye o sıralamada yükseldi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomiye yönelik önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" dedi.

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TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" açıklamasında bulundu.

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