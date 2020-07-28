Son dakika haberi: Tarihi zirvenin ardından altın fiyatları sert düştü! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

"Burada asıl soru, rallinin 2 bin dolar sonrasında ne kadar devam edeceği" diye konuşan Dhar, ABD'nin faizleri sıfırın altına indirmesine yol açacak bir durum ortaya çıkması halinde altın fiyatının 2500 dolar/ons gibi seviyeleri görebileceğini düşündüğünü vurguladı. Uluslararası piyasalarda spot altın sabah saatlerinde 1.944 dolar/ons seviyesinin test edilmesi sonrasında şu sıralarda 1939,02 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.