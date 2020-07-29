Borsa İstanbul FED öncesi düşüşle kapandı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,120.96 ve 1,159.74 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.49 düşüşle 1,135.55 puanda tamamladı.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.135,55 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.69, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.15 eksideydi.

Güne yükselişle başlayan ve 1.159,74 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla 1.135,00 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktardı.

Yarın arefe günü olması nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasasının saat 13.00'a kadar açık olacağını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

FED SAAT 21:00'DE KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.



ABD'de Covid-19 vakalarının kontrolsüz yükselmesi ve beklenen "V" şeklindeki toparlanma umutlarının azalmasıyla iki yıllık en düşük düzeylerine inen dolar, içeride ise hafta başında yükseldiği 6.95 liranın üzerinde hareket ediyor.



Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksi 93.720 ile, iki yılın en düşüğüne yakın düzeye kadar indi.

SERBEST PİYASADA 24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI 437,8 LİRA OLDU



İstanbul Kapalıçarşı'da 437,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,80 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 905 liradan, 399 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 403 liradan, 2 bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 938 liradan, bin 409 liradan alınan Yarım Ziynet bin 419 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.9132 lira ve en yüksek 6.9843 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,



- euro en düşük 8.1145 lira ve en yüksek 8.2369 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.9630 lira ve en yüksek 9.0902 lirayı gördükten sonra 9.05 – 9.06 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17139 - 1.17755 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17562 düzeyindeydi.



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon öngörüsünü 1.5 puanlık güncellemeyle yüzde 7.4'ten yüzde 8.9'a yükselttiklerini açıkladı.



Uysal, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumunda, "Bir önceki rapor dönemine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı yukarı yönlü güncelleme, tüketici enflasyonu tahminini 0.5 puan yükseltirken; 2020 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki artış enflasyon tahminine 0.2 puan yukarı yönlü etki yaptı" dedi ve ekledi:



"Çıktı açığında yapılan yukarı yönlü güncelleme ise enflasyon tahminini 0.3 puan yukarı çekti.



"Diğer taraftan, salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlara bağlı olarak birim maliyet artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0.2 puan olarak hesapladık.



"Ayrıca, yılın ikinci çeyreğindeki tahmin sapması ve enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin yıl sonu enflasyon tahminine 0.3 puan katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz."



Uysal, 2021 yılı enflasyon öngörüsünü de "yüzde 5.4'ten yüzde 6.2'ye güncelledik"lerine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Nisan Enflasyon Raporuna göre 0.8 puanlık yukarı yönlü güncellemeye petrol fiyatlarına bağlı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımında yapılan artış 0.1 puan katkıda bulunurken, gıda enflasyonu varsayımının yüzde 7'den yüzde 8'e çıkarılması 0.2 puan etki yaptı.



"Öte yandan, toplam talep koşullarında öngörülen toparlanmanın güçlenmesiyle çıktı açığının yukarı yönlü güncellenmesi 2021 yıl sonu tahminlerini 0.2 puan yükseltti.



"Son olarak, yakın dönemdeki gerçekleşmelerin etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki artış, 2021 yıl sonu tahminini 0.3 puan yukarı çekti."



Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantı özetlerinde de, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti. Kurul, 23 Temmuz'daki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

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