BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Ancak Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.

Martin Place Securities İcra Kurulu Başkanı Barry Dawes de yaptığı değerlendirmede, altında çok, çok güçlü bir piyasa olduğuna işaret etti ve "İki yıllık süreçte altın fiyatının 3500 dolar/ons seviyesine gitmesini bekliyorum" diye konuştu.

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