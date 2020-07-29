Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi : Altın yatırımcıları dikkat! BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında yükselişin durması...

haberi : yatırımcıları dikkat! BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında yükselişin durması...

haberi... BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı Garth Bregman, " fiyatlarında yukarı hareketin durması için kısa vadede neden görmüyorum" diyerek ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:40 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika haberi : Altın yatırımcıları dikkat! BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında yükselişin durması...

BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Ancak Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.

Martin Place Securities İcra Kurulu Başkanı Barry Dawes de yaptığı değerlendirmede, altında çok, çok güçlü bir piyasa olduğuna işaret etti ve "İki yıllık süreçte altın fiyatının 3500 dolar/ons seviyesine gitmesini bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi: BDDK'dan flaş normalleşme adımları: Esneklik sağlandı!
Son dakika haberi: Altın rekorları sevdi! Altın yükselişini daha ne kadar sürdürecek? Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanlardan altın yorum ve analizleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi : Altın yatırımcıları dikkat! BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında yükselişin durması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA