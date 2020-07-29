Uzman isim A Para'ya konuştu: Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz Borsa İstanbul'un seyrini A Para'da değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı.

Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor?

"Dolar kurundaki artış mı borsayı rahatsız etti" sorusunu yanıtlayan Gürbüz, Borsa İstanbul'daki satışların nedeninin dolar kuru ile ilgisi olmadığını bildirdi. Gürbüz, yurt dışından kaynak aktarımının Borsa İstanbul'un yükselişi için önemli olduğunu belirterek, "Yerlilerin aktif olduğu bir piyasa var. Özellikle yeni giren yatırımcılar satış gelince, reel anlamda getiri sağlamayacağını düşününce tekrar çıktıklarını görüyoruz" dedi.

1176 puanın önemli bir direnç olduğunu ifade eden Gürbüz, "Aşağıda 1123 seviye kritik destek. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

"BAYRAMDAN SONRA BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF HAVA OLUŞABİLİR"

"İyileşen bazı ekonomik veriler olsa da dünya da koronavirüs tablosunda kötüleşen senaryolar var. Bunun da borsalarda yükselişin sınırlı kalmasına etki ediyor. Ancak bilanço dönemindeyiz. Özellikle ABD'den gelecek Perşembe günkü olumlu rakamların orada yükselişi tetiklemesiyle S&P'den sonra Borsa İstanbul'da bayramdan sonra tekrar pozitif bir havaya oluşmasına neden olabilir" yorumunda bulundu.

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