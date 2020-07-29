Uzman isimler Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği mesajları A Para'da değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2020-III Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasının başında küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere değindi.
Uysal, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Kovid-19 salgını olması durumunda ekonomideki etkileri üzerine öngörülerde bulunan Uysal, "Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını ve enflasyonun Temmuz'dan başlayarak düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz" dedi.
A Para'da yayına katılan analistler, "Enflasyon Raporu 2020-Üçüncü Sunumu" sonrası kritik değerlendirmelerde bulundu.
"MERKEZ BANKASI BEKLE-GÖR POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK"
Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, A Para'da Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı enflasyon raporu sunumuna dair açıklamalarda bulundu. Tözge, Merkez Bankası'nın 'bekle ve gör' politikasına devam edebileceğinin altını çizerek, "Kısa vadede faizlerde değişiklik beklemiyorum" açıklaması yaptı.
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek
"ENFLASYON DÜNYANIN İÇİNDE BULUNDUĞU ARZ DENGESİNDEN KAYNAKLANIYOR"
İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajları değerlendirdi. Gürbüz, enflasyonun genel olarak dünyanın içinde bulunduğu arz dengesinden kaynaklanan bir sorun olduğunu ifade ederek, "2021 yılı içerisinde enflasyonun beklenen düzeyde olması faizlerde ve kur tarafında çok ciddi bir etki yaratmaması gerekiyor" dedi.
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi?
"BDDK YILIN SON ÇEYREĞİNDE MERKEZ BANKASI'NDAN ÇOK DAHA AKTİF OLABİLİR"
Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek A Para'da Merkez Bankası'nın enflasyon sunumuna dair açıklamalar yaptı. Gödek, Merkez Bankası'nın doğrudan politika faizi adımı atacağı kanaatinde olmadığını belirterek, "BDDK yılın son çeyreğinde çok daha aktif olabilir" açıklaması yaptı.
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir