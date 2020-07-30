Alman ekonomisine koronavirüs darbesi! Beklentilerin üzerinde rekor düzeyde daraldı

Almanya'nın gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte, ihracat, tüketim harcamaları ve yatırımlardaki düşüşün etkisi ile yüzde 10.1 daraldı ve çeyrek dönem verilerinin açıklanmaya başladığı 1970'den beri en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Anket göstergeleri son dönemde büyümeye geçildiğini işaret ediyor, ancak toparlanma için bir tehdit oluşturan yüksek işsizlik halen risk olarak kalmaya devam ediyor.