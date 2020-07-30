Alman ekonomisine koronavirüs darbesi! Beklentilerin üzerinde rekor düzeyde daraldı

Almanya ekonomisi, koronavirüs kısıtlamalarının tüm Avrupa'da işletmeleri ve hanehalkını olumsuz etkilediği ve işletmeleri darmadağın ederek daha önce görülmemiş büyüklükteki teşvik paketi uygulamalarını gündeme getirdiği yılın ikinci üç aylık döneminde rekor daralma gerçekleştirdi.
Almanya'nın gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte, ihracat, tüketim harcamaları ve yatırımlardaki düşüşün etkisi ile yüzde 10.1 daraldı ve çeyrek dönem verilerinin açıklanmaya başladığı 1970'den beri en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Anket göstergeleri son dönemde büyümeye geçildiğini işaret ediyor, ancak toparlanma için bir tehdit oluşturan yüksek işsizlik halen risk olarak kalmaya devam ediyor.
"EKONOMİK GÖRÜNÜM AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KURTARMA PAKETİNE RAĞMEN BELİRSİZ"
Toparlanmanın hızı kısmen Haziran ayında onaylanan hükümetin 130 milyar euroluk (153 milyar dolar) teşvik paketinin etkinliğine ve Almanya'nın ihracatına yönelik talebin ne kadar çabuk pandemi öncesi seviyelere çıkacağına bağlı olacak. Ancak virüs salgınının yeniden hızlanmasına ilişkin endişeler ile birlikte, ekonomik görünüm, Almanya ve Fransa öncülüğünde hazırlanan Avrupa Birliği (AB) kurtarma paketine rağmen belirsiz.
Benzer bir tablo, söz konusu çeyrekte yüzde 12'lik bir daralma yaşaması beklenen Euro Bçlgesi ülkeleri için de geçerli. Bölge hükümetleri, bütçelerini sağlık ve refah harcamaları ile genişlettiler ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomiyi krizden çıkarabilmek için acil tahvil alım progamını uygulamaya koydu.