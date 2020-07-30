Asya borsaları karışık seyretti

Fed, iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük." dedi.

Fed'in faiz kararının yanı sıra dün ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri (CEO) de endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında Kongre'de ifade verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.287 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle günü 22.339 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 38.327 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.854 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.267 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı