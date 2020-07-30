Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 17 milyonu geçti

Worldmeters'ın verilerine göre dünya genelinde Covid-19 vakası sayısı 17 milyonu geçti. Bu sabah itibariyle dünya genelinde toplam koronavirüs vakası sayısı 17.185.443'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 670 bihn 155'e yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı ise 10.696.619 olarak duyuruldu. Aktif vakas sayısı 5.818.669 seviyesinde bulunurken, bunların sadece 66 bin 390'ının durumlarının ağır ağır olduğu da ifade edildi.

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