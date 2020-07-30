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2021 ve 2022 yılı fiyatı beklentisini açıkladı

Fitch, Brent petrolünde ortalama varil fiyatın 2021'de 45 dolar olmasını beklerken, 2022'de fiyatın 53 dolar seviyesine yükselmesini öngördü.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:01 ABONE OL
Fitch Ratings 2021 ve 2022 yılı petrol fiyatı beklentisini açıkladı

Fitch Ratings, Brent petrolünde ortalama fiyatın 2021 yılında 45 dolar/varil olmasını ve 2022'de fiyatın 53 dolar/varil seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi.

Russ haber ajansı TASS'ın verdiği bilgiye göre Fitch, petrol fiyatının bu yıl 45 dolar/varil civarına ve 2021'de 55 dolar/varile yükselmesini beklediğini de ifade etti. Fitch'in araştırma notunda, "OPEC+'nın büyük ölçekli üretim fazlasından veya açıklarından kaçınmak için Nisan 2020'de varılan ve petrol fiyatlarını destekleyen anlaşmayı periyodik olarak ayarlamaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Fitch Ratings 2021 ve 2022 yılı petrol fiyatı beklentisini açıkladı
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