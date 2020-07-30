Koronavirüs ABD'yi sallıyor! 1930 Büyük Buhran'dan bu yana en sert daralma yaşanabilir

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Ekonomik faaliyetler Mayıs ayında yavaş yavaş tekrar başlasa da bu ivme, özellikle Güney ve Batı eyaletlerinde yeni enfeksiyon vakalarının ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte sekteye uğradı. Virüsün ağır darbe indirdiği eyaletlerde işyerlerinin yeniden kapanması ya da açılmalarının ertelenmesi, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde hızla iyileşebileceği umutlarını suya düşürdü.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama olduğunu doğruladı. Ekonomiye nakit pompalamaya devam edeceği taahhüdünde bulunan FED, faiz oranlarını sıfıra yakın bir seviyede tutuyor.