Koronavirüs ABD'yi sallıyor! 1930 Büyük Buhran'dan bu yana en sert daralma yaşandı!

GSYH'daki ciddi düşüş ve ekonomik iyileşme süresinin tökezlemesi, ikinci ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaları için Beyaz Saray ve Kongre üzerinde bir baskı unsuru haline gelebilir. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre destek oranı gerileyen Başkan Trump, acele etmek zorunda olmadığını söylemişti.

İktisatçılara göre yaklaşık 3 trilyon dolarlık tarihi mali paket olmasaydı ekonomideki sıkışma çok daha fazla olabilirdi. Paket, şirketlere, elemanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı oldu, işsiz kalan milyonlarca Amerikalı'ya haftada 600 dolarlık destek sağladı. Ancak 600 dolarlık destek programının süresi Cumartesi günü doluyor. Çok sayıda şirketse aldıkları ödenekleri tüketmiş durumda.

Bu da Corona enfeksiyonu vakalarının hızla artmasıyla birlikte işten çıkarılanların sayısının hala yüksek seyretmesine neden oluyor.