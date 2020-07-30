Haberler Haberler Haberleri Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

haberi... Ons fiyatları son günlerde yaptığı ralli ile dikkat çekti. Güvenli liman etiketiyle yükselen ons , yurt içinde fiyatlarına da yansıyarak tarihi rekorların gelmesine neden oldu. Altında bu sert yükseliş konusunda son dönemde analistlerin uyarıları dikkat çekiyor. Ekonomist Belgin Maviş A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş'in altın fiyatları hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Uzman isim, "Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" diyerek altın hakkında son dakika açıklamalar yaptı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:31 Son Güncelleme: 30.7.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi. Uzman isim konuşmasının bir bölümünde hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Altında yaklaşık olarak 9 günlük bir yükselişin görüldüğünü ifade eden Maviş, "Altında yükselişin hız kestiğini gördük" açıklamasını yaptı.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

"ALTIN GEÇİCİ RALLİNİN SONUNA GELDİ"

Emtia tarafında altının 9 günlük yükselişinin yerini daha sakinliğe bıraktığını belirten Maviş, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak yani altına satış getirecek unsur nedir? İşte pandemi sürecinin sona ermesi. Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" dedi.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

İŞTE MAVİŞ'İN A PARA'DA ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMALARI:

Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

"ALTIN DÜŞÜŞ İÇİN BAHANE ARAYABİLİR"

ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, "Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir" dedi.

Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

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Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!
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