Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi. Uzman isim konuşmasının bir bölümünde altın hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Altında yaklaşık olarak 9 günlük bir yükselişin görüldüğünü ifade eden Maviş, "Altında yükselişin hız kestiğini gördük" açıklamasını yaptı.
"ALTIN GEÇİCİ RALLİNİN SONUNA GELDİ"
Emtia tarafında altının 9 günlük yükselişinin yerini daha sakinliğe bıraktığını belirten Maviş, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak yani altına satış getirecek unsur nedir? İşte pandemi sürecinin sona ermesi. Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" dedi.
İŞTE MAVİŞ'İN A PARA'DA ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMALARI:
Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?
"ALTIN DÜŞÜŞ İÇİN BAHANE ARAYABİLİR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, "Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir" dedi.
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir