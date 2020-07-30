Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

haberi: fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

haberi... Ons fiyatları son günlerde yaptığı ralli ile dikkat çekti. Güvenli liman etiketiyle yükselen ons , yurt içinde tarafına da yansıyarak tarihi rekorların gelmesine neden oldu. Altında bu sert yükseliş konusunda son dönemde analistlerin uyarıları dikkat çekiyor. Ekonomist Belgin Maviş'in A Para'da altın fiyatları hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Maviş, "Altın bu geçici rallinin sonuna geldi" derken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları düşüş için bahane arayabilir" yorumunda bulunarak altın hakkında yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptılar.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.7.2020 14:15 Son Güncelleme: 30.7.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi. Uzman isim konuşmasının bir bölümünde hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Altında yaklaşık olarak 9 günlük bir yükselişin görüldüğünü ifade eden Maviş, "Altında yükselişin hız kestiğini gördük" açıklamasını yaptı.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

"ALTIN GEÇİCİ RALLİNİN SONUNA GELDİ"

Emtia tarafında altının 9 günlük yükselişinin yerini daha sakinliğe bıraktığını belirten Maviş, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak yani altına satış getirecek unsur nedir? İşte pandemi sürecinin sona ermesi. Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" dedi.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

İŞTE MAVİŞ'İN A PARA'DA ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMALARI:

Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

"ALTIN DÜŞÜŞ İÇİN BAHANE ARAYABİLİR"

ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, "Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir" dedi.

Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Ons , 28 Temmuz tarihinde 1981 doları test ederek, ise 29 Temmuz tarihinde 444 lirayı görerek tarihi rekorlarını yaptı. Bu aşamadan sonra altın fiyatlarında bir durgunluk izleniyor.

30 Temmuz saat 14:21 itibariyle ons 1954 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın fiyatları 438 liradan işlem görüyor.

Son dakika altın fiyatları: Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

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Son dakika haberi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!
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