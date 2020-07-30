Son dakika haberi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Geçici rallinin sonuna geldi!

"ALTIN GEÇİCİ RALLİNİN SONUNA GELDİ"

Emtia tarafında altının 9 günlük yükselişinin yerini daha sakinliğe bıraktığını belirten Maviş, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak yani altına satış getirecek unsur nedir? İşte pandemi sürecinin sona ermesi. Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" dedi.