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| Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu () temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini olarak açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:00 Son Güncelleme: 30.7.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika | Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika haberi... Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

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Son dakika | Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
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