WGC: Global altın talebi yılın ilk yarısında azaldı

Dünya Altın Konseyi (WGC), global altın talebinin 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 2 bin 76 ton olduğunu duyurdu. Konsey, bugün yayınladığı "Altkın Talep Trendleri 2020 2'nci Çeyrek" raporunda, ikinci çeyrekte global altın talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 1.015 ton olduğunu da belirtti.

Merkez bankaları ve hükümetlerin koronovirüs salgınına faiz indirimi ve devasa likidite enjekteleri ile yanıt vermeylerinin altın destekli BYF'lere (ETF) 734 ton altın akışını ateşlediğini belirten WGC, BYF'lere bu girişin ilk 6 ayda altın fiyatının yüzde 17 artmasına yol açtığına işaret etti. Külçe ve sikke olarak altın yatırımının ikinci çeyrekte keskin şekilde daraldığını ve yılın ilk 6 ayında bu yönde talebin yüzde 17 düşüşme 396 toh olduğunu aktaran Konsey, yılın ilk yarısında mücevher amaçlı altın talebinin de yüzde 46 düşüşle 572 ton olduğunu duyurdu. İlk 6 ayda merkez bankalarının altın alımları da net 233 ton seviyesinde gerçekleşti.

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