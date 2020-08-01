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Zirve el değiştirdi! İşte dünyanın en değerli şirketi

Dünyanın en değerli şirketi değişti. 'li teknoloji şirketi 'ın piyasa değeri 1.817 trilyon dolara ulaşarak 'ın şirketi Aramco'yu geride bıraktı. Amerikan teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar oldu. Böylelikle şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı

Giriş Tarihi: 1.8.2020 16:28 Son Güncelleme: 1.8.2020 16:44 ABONE OL
Zirve el değiştirdi! İşte dünyanın en değerli şirketi

ABD teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.

Amerikan teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar oldu. Böylelikle şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı. Saudi Aramco'nun değeri ise Apple'in 10 milyar dolar gerisinde kaldı.

Saudi Aramco'nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu, aynı dönemde Apple'ın piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar seviyesindeydi.

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Zirve el değiştirdi! İşte dünyanın en değerli şirketi
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