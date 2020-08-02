1930 Büyük Buhran'ından bu yana en sert daralmayı yaşayan ABD'ye bir darbe de Fitch'ten geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kamu finansmanındaki bozulma ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmamasının altını çizerek, ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. Fitch, ABD'nin kamu finansmanındaki bozulmanın ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmadığının altını çizerek, "Yüksek mali açık ve borç, koronavirüsün neden olduğu büyük ekonomik şok öncesinde halihazırda orta vadeli bir yükseliş patikası izliyordu. ABD'nin geleneksel kredi gücü aşınmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.