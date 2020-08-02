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'ye bir darbe de 'ten!

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisiyle ülke ekonomisin 32,9 oranında küçülerek 1930 Büyük Buhran'ından bu yana en sert daralmayı yaşayan 'ye bir darbe de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan 'ten geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kamu finansmanındaki bozulma ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmamasının altını çizerek, ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. Fitch, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ulusal olarak tanınan istatistiksel derecelendirme kuruluşları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 08:51 Son Güncelleme: 2.8.2020 08:55 ABONE OL
ABD'ye bir darbe de Fitch'ten!

Ticaret Bakanlığı'nın, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bugün yayınladığı rapor, Corona pandemisinin etkisiyle ülke ekonomisin 1930 Büyük Buhran'ından bu yana en sert daralmayı yaşadığını gösterdi. Rapora göre yüzde 32,9 oranında daralan ABD ekonomisi, Nisan-Temmuz çeyreğinde tarihinin en sert çeyreklik düşüşünü yaşadı.

ABD'ye bir darbe de Fitch'ten!

1930 Büyük Buhran'ından bu yana en sert daralmayı yaşayan 'ye bir darbe de 'ten geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kamu finansmanındaki bozulma ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmamasının altını çizerek, ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. Fitch, ABD'nin kamu finansmanındaki bozulmanın ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmadığının altını çizerek, "Yüksek mali açık ve borç, koronavirüsün neden olduğu büyük ekonomik şok öncesinde halihazırda orta vadeli bir yükseliş patikası izliyordu. ABD'nin geleneksel kredi gücü aşınmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye bir darbe de Fitch'ten!

EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE % 32.9 KÜÇÜLDÜ

Pandemiden kaynaklı kapanmaların etkisiyle dünyanın en büyük ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 32.9 küçüldü. Enfeksiyonlar birçok eyalette hala hızlı bir şekilde yayılıyor ve virüsün görünüm üzerindeki etkisi devam edecek gibi görünüyor. Kongre'nin desteği ABD ekonomisinin son aylarda su üzerinde kalmasını sağlamıştı. Ancak bundan sonraki adımlar toparlanma patikasının belirlenmesi yönünden kritik önemde olacak. Ek 600 dolarlık haftalık işsizlik hakkı gibi hayati önemdeki tedbirlerin süresi doluyor.

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ABD'ye bir darbe de Fitch'ten!
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