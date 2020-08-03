Japonya ilk çeyrekte yüzde 2.2 küçüldü

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte, ülkenin pandeminin tam etkisi hissedilmeden önce resesyona girdiğini gösteren önceki tahmine paralel küçüldü.

Kabine Ofisi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Japonya ekonomisi ilk çeyrekte 2019'un son üç aylık dönemine kıyasla yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.2 daraldı. İşletme yatırımlarına ilişkin rakamlar beklenenden daha güçlü geldi.

Maliye Bakanlığı'nın, pandemiyle mücadele eden şirketlerin düşük katılımı nedeniyle ilk anket sonuçlarının yetersiz görülmesinin ardından geçen hafta sermaye harcamaları verisini güncellemesi sonrasında ekonomistler yüzde 2.8'lik küçülme bekliyordu.

Nomura Securities ekonomisti Masaki Kuwahara, "Sermaye yatırımları beklediğimden daha iyi görünüyor. Şirketler koronavirüsün üstesinden gelmek için ARGE ve bilgi teknolojisine yatırım yapmalı. Makine yatırımlarında büyük bir düşüş görüyoruz. Ancak ARGE gibi uzun vadeli yatırımlar fazla düşmedi." dedi.

Ağustos ortasında yayınlanacak ikinci çeyrek verisinin Japonya ekonomisinde yüzde 20'den fazla küçülmeyi işaret etmesi bekleniyor. Bu 1955'e kadar giden verilere göre Japonya'da yaşanan en sert ekonomik düşüş olabilir.

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