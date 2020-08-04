Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli açıklama: Bu tarihi bir dönüm noktası...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) temmuz ayı verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ŞUBAT 2011'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Bakan Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." dedi.