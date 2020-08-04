Son dakika haberi: Altın düşecek mi? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları için riskler çok fazla!

"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"

Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.