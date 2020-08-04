Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 4, 2020
Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. https://t.co/6X7qDaeGhR