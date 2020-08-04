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| Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, " Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:16 Son Güncelleme: 4.8.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
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